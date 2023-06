La cinémathèque idéale de Quentin Tarantino

LIVRES

Quentin Tarantino

CINÉMA SPÉCULATIONS

Flammarion, 440 pages

«Je voulais écrire sur le cinéma et j’ai fini par vous raconter un peu l’histoire de ma vie», écrit le metteur en scène Quentin Tarantino sur la manchette de Cinéma spéculations. Comme s’il pouvait en être autrement? Franchement, pensez-vous que l’auteur de Pulp fiction et de tant d’autres films cultes allait simplement rédiger le biopic de sa carrière? Que nenni. Le sale garnement du cinéma holly woodien a bien trop de respect pour le patrimoine du septième art pour ne pas lui rendre un sacré hommage. Avec sa truculence et son art érudit de la narration, il évoque la première fois qu’il entre au Tiffany avec sa maman Connie pour voir (vivre?) Joe, c’est aussi l’Amérique. Le gamin a 7 ans et le virus lui est définitivement…