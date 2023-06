La décennie à succès du coach Petar Aleksic à Fribourg

Petar Aleksic vivra sa dernière finale de championnat avec Fribourg Olympic dès ce samedi.

Portrait du coach bosno-suisse, qui a replacé Saint-Léonard sur la carte du basketball national.

Face à Massagno, les Fribourgeois espèrent offrir un 18e et ultime titre à leur entraîneur.

GLENN RAY

BASKETBALL. Dès samedi, Petar Aleksic dirigera sa septième et dernière finale avec Fribourg Olympic (lire ci-dessous). «Ça sera probablement la plus difficile, face à une très bonne équipe de Massagno, commence l’entraîneur de 54 ans. Nous avons connu une saison compliquée, avec de nombreux blessés et beaucoup de rotations au sein de l’effectif.» Une instabilité qui ne plaît pas à un technicien ayant fait de la stabilité une des clés des dix-sept trophées remportés avec la formation…