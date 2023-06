La droite ne voulait pas d’un fonds climat

LOI. Le Grand Conseil a terminé mardi la première lecture de la loi sur le climat, qu’il avait commencée lors de sa session de mai (La Gruyère du 27 mai). Aucun changement notable n’a été apporté au texte adopté par la commission. Les principaux débats ont concerné le financement et la majorité des députés a refusé l’instauration d’un fonds climat, soutenu principalement par la gauche (62 non, 41 oui et 1 abstention).

L’article 16 du texte traite des moyens financiers. Une minorité de la commission, soutenue par les groupes socialistes ainsi que verts et alliés, a tenté d’y inscrire la création d’un nouveau fonds climat. «Selon le projet actuel, les mesures en faveur du climat seront partiellement financées par le fonds cantonal d’infrastructure. Cette solution paraît pour le moins…