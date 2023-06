La relève du FC Billens veut aussi son épopée, vingt ans plus tard

Le FC Billens dispute les finales de promotion pour la première fois depuis douze ans.

La dernière accession du club glânois en 3e ligue remonte à 2003.

Maxime Waeber et Yohan Reynaud rêvent d’imiter leurs papas, présents lors de cette épopée.



VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Saison 2002-2003, le FC Billens se déplace à Bösingen pour son ultime match des finales de promotion. «On avait joué sur un champ de patates par une chaleur incroyable. J’avais inscrit le goal de la victoire et on avait atteint la 3e ligue pour la première fois de notre histoire», se rappelle Olivier Sugnaux, l’ancien attaquant des jaune et noir.

Son fils Yohan se retrouve dans une situation identique, pile vingt ans plus tard. Lui et les Glânois ont trois rencontres pour s’extirper d’une 4e ligue où ils étaient retombés…