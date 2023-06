A la vie, à la terre

TV5 MONDE, JEUDI, À 21 H

Cameroun, la terre des femmes

Poumon de la planète, réserve de biodiversité, rempart contre la montée des eaux, la mangrove du Cameroun est aujourd’hui menacée par les coupes sauvages et le dérèglement climatique. Les femmes, qui cultivent les champs, subissent quotidiennement les effets des événements climatiques extrêmes. Sur la terre ferme, dans le Sud, des milliers d’hectares de forêt sont sacrifiés aux monocultures agro-industrielles d’hévéa et d’huile de palme: un choix économique qui paraît indispensable au développement du pays, mais qui génère des gaz à effet de serre et perturbe la faune comme la flore. Cécile Bidiane Ndjebet dédie sa vie à la protection de la nature. Un combat qu’elle mène depuis plus de trente ans aux côtés des agricultrices…