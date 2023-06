l'Abyss festival annule sa première soirée, prévue ce jeudi 22 juin

Les artistes qui auraient dû se produire ce jeudi soir à Hauteville ont été reprogrammés samedi, annoncent les organisateurs.

Les Metallikids distilleront ainsi leur metal pour les petits et les grands samedi à 11 heures (accès gratuit au site dès 10 heures). Quant aux groupes Los Bulls et L'Impasse, ils fouleront la scène dans l'après-midi. Le programme doit encore être établi et sera publié ce jeudi sur le site du festival (www.abyssfestival.ch). Les organisateurs indiquent que les soirées de vendredi et samedi sont maintenues.