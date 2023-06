Le Conseil d'Etat a présenté le contre-projet à l'initiative sur les urgences

Président du Conseil d'Etat, Didier Castella a parlé devant la presse mercredi à Fribourg d'un contre-projet "solide". Il était accompagné par ses collègues Philippe Demierre, en charge de la santé, et Jean-François Steiert, qui représente de l'exécutif au conseil d'administration de l'Hôpital fribourgeois (HFR).

Le contre-projet, souhaité il y a un an tout juste par le Grand Conseil, prône encore une prise en charge améliorée pour toute la population, a précisé Didier Castella. A ses yeux, changer la Constitution cantonale serait "excessif et contre-productif". La volonté des initiants est par ailleurs difficile à mettre en oeuvre.

L'initiative demande de modifier la Constitution fribourgeoise pour y ajouter un aspect d’organisation des soins d’urgence sur le territoire cantonal. Au-delà, le sujet de la santé constitue l'un des dossiers majeurs de la législature 2022-2026, dans le contexte des difficultés financières de l'HFR.

Dans le détail, le contre-projet comprend sept mesures. Celles-ci veulent favoriser un accès le plus rapide possible à une évaluation et un tri, une prise en charge appropriée en fonction des besoins de santé et des préférences du patient ainsi qu'une information "adéquate et claire" de sa situation.

La mise en consultation du contre-projet doit intervenir cette semaine. Le coût annuel des sept mesures est estimé à près de 7,2 millions de francs par an, alors que selon l'exécutif cantonal l'initiative impliquerait un investissement compris entre 35 et 40 millions et un coût d'exploitation annuel de 11 à 13 millions.

La votation sur l'initiative constitutionnelle et le contre-projet est prévue en juin 2024, a indiqué Didier Castella, en charge notamment des institutions. Pour mémoire, l’initiative constitutionnelle, lancée par un comité de citoyens, s'inscrit dans le débat concernant le projet de développement HFR 2030. ATS