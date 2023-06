Le Conseil fédéral dans le canton

EXCURSION ANNUELLE. Jeudi et vendredi, le Conseil fédéral sera en visite à Morat et à Fribourg. Il fera halte dans ces deux villes dans le cadre de son excursion annuelle, où la population est conviée pour rencontrer les membres de l’Exécutif fédéral. A Morat jeudi, un apéro et une rencontre avec la population sont organisés de 15 h 30 à 16 h 30 sur la place de l’Eglise française (Franz. Kirchgasse 16), indique le communiqué du Conseil d’Etat. En cas de mauvais temps, la verrée aura lieu dans la cave de l’Hôtel de Ville. Le lendemain à Fribourg, le Conseil fédéral rencontrera les membres du Parlement cantonal et la population devant l’Hôtel cantonal, ou à l’intérieur de celui-ci en cas de mauvais temps. Un apéritif sera servi de 12 h à 13 h.