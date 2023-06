Le rock n’en finit pas de ne pas mourir

Il fut un temps où les punks beuglaient «no future». Aujourd’hui, l’adage «drogue, sexe et rock’n’roll» s’est effondré avec la bien-pensance. Contre toute attente, le rock à guitares ne cesse de survivre. A l’exemple de Queens of The Stone Age, Rival Sons, Foo Fighters ou Greta Van Fleet. CHRISTOPHE DUTOIT

J osh Homme est décidément un musicien à part. «Je fais de la musique pour tous les stéréotypes», chante-t-il en préambule d’Obscenery, le titre qui ouvre l’excellent nouvel album des Queens of the Stone Age. Peu auparavant, le quintette tout droit sorti du désert californien distordait ses guitares compressées et tombait en pâmoison devant la voix de son leader, surpris en train «d’écouter les grillons au clair de lune». Joli programme!

Connu pour ses paroles jadis obscures et…