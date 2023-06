Le Team Fribourg en démonstration à Bulle

Le Team Fribourg de basketball 3x3 sera présent ce mercredi à Bulle pour une démonstration. Les enfants auront notamment l’occasion de s’entraîner aux côtés de Natan Jurkovitz et Arnaud Cotture.

GLENN RAY

BASKETBALL 3X3. Ce mercredi, la gare de Bulle se transformera en terrain de basketball à ciel ouvert le temps d’une soirée. Ou plus précisément en demi-terrain, puisque le 3x3 Fribourg OnTour fera escale dans le chef-lieu gruérien. Avec la présence des joueurs de Fribourg Olympic Natan Jurkovitz, Arnaud Cotture et Jonathan Kazadi, ainsi que de Thomas Jurkovitz et Jonathan Dubas, tous membres du Team Fribourg.

L’événement bullois est la première étape d’une tournée promotionnelle qui s’achèvera avec les deux tournois internationaux organisés du 6 au 8 juillet à Fribourg. «Nous nous…