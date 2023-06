Le western recréé

BANDE DESSINÉE

LPhilippe Pelaez et Javier Casado

SIX, T. I, LE MASSACRE DE TANQUE VERDE

Dargaud

Un orphelin borgne, une prostituée au grand cœur, un «tunique bleue» déserteur et un Amérindien chassé de sa tribu, une nonne porte-flingue et un esclave en fuite… Ces individus, aux chemins de vie traumatisants et hétéroclites, vont former malgré eux un groupe réuni par la fuite, la peur et, peut-être, l’espoir. Ce premier tome de Six met en place et réunit ces destins. Philippe Pelaez (scénario) et Javier Casado (dessin) posent les premières pierres d’un récit qui va gagner en amplitude avec sa suite.

Le duo est parvenu à rassembler en une histoire les figures délaissées des récits traditionnels de la conquête de l’Ouest. Ici, pas de cow-boy brave et libre, ni de colons courageux face à…