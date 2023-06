Les élèves du CO exposent à Image-In

La galerie Image-In, à Châtel-Saint-Denis, accueille − depuis hier et jusqu’au 2 juillet − des travaux d’élèves du CO de la Veveyse. Intitulée Néon, l’exposition se découvre à la lumière ultraviolette et avec les fenêtres closes. «A la base, nous pensions donner le thème de la maison hantée. Finalement, le fil rouge de la peinture fluo suffit et les élèves ont été libres de choisir leurs sujets», précise l’enseignant en arts visuels Fabrice Rossel. Les étudiants sont âgés de 12 à 15 ans et invitent les visiteurs à parcourir leur univers fantastique peuplé d’animaux et de créatures étranges et luisantes. «On a beaucoup travaillé dessus, on est contents d’exposer ici», souligne Emma, 13 ans. Informations complémentaires et horaires d’ouverture sur le site www.galerie-image-in.ch. RG