Les cyclistes, ces acrobates tiraillés entre risques et résultats

Le décès de Gino Mäder lors du Tour de Suisse a relancé le débat sur la sécurité des cyclistes.

Les coureurs régionaux Guillaume Gachet et Léa Stern évoquent les risques en course.

Organisateur de course, Cédric Bugnon mise sur un organe pour sécuriser les tracés.



GLENN RAY

CYCLISME. Tombé jeudi passé dans la descente du col de l’Albula (GR), Gino Mäder ne s’est jamais relevé de sa chute lors de la cinquième étape du Tour de Suisse. Tragique, le décès du Saint-Gallois de 26 ans rappelle les dangers que la petite reine fait courir à ses sujets. «C’est triste, car c’est arrivé chez lui, dans un virage où on ne se dit pas forcément qu’il faut lever le pied, soupire le cycliste charmeysan Guillaume Gachet. On descend aussi à ces vitesses et ça fait réfléchir…»

Une enquête a été ouverte pour…