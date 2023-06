Ligne sombre et éclair de génie

BANDE DESSINÉE

Christophe Chabouté

MUSÉE

Vents d’ouest, 192 pages

Depuis bientôt vingt-cinq ans, Christophe Chabouté égraine avec parcimonie ses romans graphiques taiseux. Avec ses aplats de noirs – et par conséquent de blancs – il dessine des univers charbonneux où se faufilent des personnages un peu paumés et toujours en quête de sens, ici et maintenant. Avec Musée, l’auteur français se hisse au sommet de son art. Sur près de 200 planches d’une beauté renversante, il fait vivre les œuvres d’art du Musée d’Orsay à l’insu des visiteurs.

Evidemment, ce procédé a déjà connu le grand écran avec La nuit au musée. Mais Chabouté traite son sujet avec tellement plus d’empathie et d’humanité que la bande à Ben Stiller. Ses Célébrités du juste milieu (Daumier) cancanent et dissertent sur la…