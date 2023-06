SÂLES. L’Ensemble instrumental et les Accordéonistes du cycle d’orientation (CO) de la Gruyère donneront leur concert annuel, ce vendredi à 20 h, à la Lisière, à Sâles. Au total, 127 jeunes musiciens et musiciennes, dont 10 tambours, interpréteront 15 pièces, sous la direction de Yann Loosli et Lionel Chapuis. A noter que l’ensemble instrumental et les accordéonistes animeront également les cérémonies de clôture des CO de Bulle, La Tour-de-Trême et Riaz, vendredi 7 juillet.