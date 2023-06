Neirivue-Moléson renaît avec Rémi Bonnet

La course de montagne retrouve son fidèle peloton pour une 44e édition promise à Rémi Bonnet. Le Charmeysan fait office de grandissime favori à sa succession dimanche matin au Moléson.

QUENTIN DOUSSE

COURSE DE MONTAGNE. Son visage est sur tous les visuels et son nom sur toutes les lèvres. Rémi Bonnet, le tenant du titre charmeysan, peut-il être détrôné ce dimanche matin lors de la 44e édition de Neirivue-Moléson? «Tout reste envisageable sur une course d’un jour», veut croire Jérémie L’Homme, un président néanmoins bien conscient. «S’il arrive avec la même forme que l’année passée, Rémi pourrait aller chercher seul le record du parcours.» Et s’offrir ainsi la prime de 1000 francs déjà ravie l’an dernier grâce à un chrono stratosphérique de 57’07, pour 10,6 kilomètres et 1290 mètres de…