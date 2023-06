Nombre record de passagers transportés par les TPF

Près de 34,5 millions de passagers ont voyagé avec les Transports publics fribourgeois l’an passé. Ce nouveau record et des revenus extraordinaires permettent à l’entreprise de dégager un bénéfice de 5,3 millions de francs pour l’année 2022.

XAVIER SCHALLER

TPF. Retour aux chiffres noirs pour les Transports publics fribourgeois (TPF). L’année 2022 se clôt sur un bénéfice de 5,3 millions de francs, alors que le déficit avait atteint 10,3 millions en 2021 et que le budget 2022 annonçait 3 millions de pertes. «L’augmentation du nombre de voyageurs a été plus rapide que prévu», a indiqué hier le directeur général Serge Collaud, en conférence de presse. En rappelant que le budget a été élaboré en période de Covid et que la crise sanitaire n’était pas terminée début 2022.

Une grande part du…