Onzième et dernière BerGiBike?

VTT. La 11e édition de la Ber-GiBike se tiendra ce dimanche entre Fribourg et Bulle. Qui succédera à Konny Looser et à Steffi Häberlin sur la distance reine de 79 kilomètres et ses 2440 m de dénivelé positif? La concurrence ne se presse en tout cas pas au portillon. «On est un peu en dessous de la moyenne générale à quelques jours de l’échéance, remarquait mercredi Ariane Perritaz, la présidente de la course. Et on n’a pas beaucoup de têtes d’affiche. Elles sont allignées sur d’autres événements. Ça me travaille toutefois moins, car la BerGiBike reste une course populaire.»

Le comité d’organisation espère 700 à 800 participants pour ce qui pourrait être la dernière édition. Un souci subsiste au niveau des ressources humaines. «Je ne vous cache pas que la douzième BerGiBike est compromise…