Parions sport avec…

Madjid Mebrak

30 ans, vérificateur de matériel incendie, attaquant de Châtel-Saint-Denis

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.



| X | 2 |

Châtel-Saint-Denis vs Ajoie-Monterri

«Ça fait longtemps que nous n’avons pas gagné et on veut finir en beauté, avec une belle fête à domicile.»

| 1 | X | 2 |

Vous préférez… la puissance ou la technique pour éliminer l’adversaire?

«Vu mon gabarit, je mise plutôt sur la technique. J’aime bien la roulette, mais elle est difficile à placer en match.»

| 1 | X | 2 |

… seul face au gardien: plat du pied sécurité ou éliminer et conclure?

«Eliminer et conclure. Généralement, c’est feinte de tir et crochet extérieur. Noha (Bouzoba, le gardien châtelois) peut en témoigner…