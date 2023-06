Pas de poste de juge pour Ridoré

ÉLECTION. L’ancien préfet de la Sarine Carl-Alex Ridoré a échoué mardi devant le Grand Conseil à se faire élire à un poste de juge cantonal à 70%. L’élection s’est jouée au 5e tour en faveur de Vanessa Thalmann. Le suspense a tenu à la situation initiale: l’ex-préfet âgé de 51 ans, qui n’est plus en poste depuis un an et demi, faisait l’objet de recommandations opposées.

Le socialiste bénéficiait du soutien du Conseil de la magistrature qui lui donnait la priorité sur les six candidats en lice. En revanche, la Commission de justice du Grand Conseil lui avait préféré la candidature de la Verte Vanessa Thalmann, qui fonctionne aujourd’hui comme greffièrerapporteure auprès du Tribunal cantonal. Une situation décrite comme plutôt rare par les observateurs de la vie politique…