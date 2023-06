Premier concert pour le quatuor WhatSax

ROMONT. Créé à l’occasion d’un concours national de solistes, l’ensemble WhatSax propose son tout premier concert ce vendredi à 20 h à Epicentre, à Romont. Il est constitué de quatre saxophonistes fribourgeois «unis par la passion de la musique» qui proposent un répertoire «coloré» et «entraînant». Les musiciens promettent un voyage musical international avec des airs d’Israël, de Grèce, d’Irlande, d’Ecosse ou encore des Etats-Unis. Figurent notamment Lux Aeterna (Rihards Dubra), Mountain roads II. Chorale (David Maslanka) et Spirit of high lands (Bertrand Peigné). FL