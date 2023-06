Quand le sida entrait dans nos vies

LIVRES

Mathias Howald

COUSU POUR TOI

Scribes/Gallimard, 216 pages

C’est l’époque où le monde découvrait, sidéré, que l’amour et la mort pouvaient aller de pair. Même si beaucoup préféraient croire que la maladie ne touchait que les homosexuels, ces pestiférés. A Lausanne, Mathias Howald a 15 ans, en 1994, quand il découvre à la télévision un documentaire sur les quilts, ces patchworks réalisés en mémoire des victimes du sida. Quelques années plus tard, comme tant d’autres ados, il est marqué par Jo, la BD de Derib qui émeut et effraie toute une génération de Suisses.

Cousu pour toi prend lui aussi la forme d’un curieux patchwork littéraire, fort séduisant. Révélé par Hériter du silence (Prix du public RTS 2019), Mathias Howald imbrique avec tact souvenirs personnels – comme l’omerta qui…