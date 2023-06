R. Bonnet: «Des beaux souvenirs pour la vie»

Rémi Bonnet a frappé fort en s’offrant la victoire et le record du Marathon du Mont-Blanc. Le Charmeysan savoure en espérant rééditer sa performance à Sierre-Zinal.

QUENTIN DOUSSE

TRAIL. Sept jours après son triomphe total à Neirivue-Moléson, Rémi Bonnet a remis ça dimanche au Marathon du Mont-Blanc. Le Charmeysan a non seulement signé la victoire, mais également le record d’un parcours pourtant rallongé de 1,5 kilomètre. Il ne lui a ainsi fallu que 3 heures, 35 minutes et 4 secondes pour achever les 44 kilomètres et plus de 2600 mètres de dénivelé du tracé chamoniard. Une performance ahurissante qui a subjugué le monde du trail, et même au-delà.

«Le Marathon du Mont-Blanc fait partie des grandes courses à gagner un jour, souligne le quatrième Suisse à y parvenir. Je restais sur deux…