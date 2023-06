Renouveler la forêt en l’exploitant davantage

Le Grand Conseil augmente les subventions cantonales en faveur des forêts de 850 000 francs, pour favoriser l’exploitation aussi dans les zones difficiles.

XAVIER SCHALLER

SYLVICULTURE. La forêt fribourgeoise devra s’adapter aux changements climatiques, tous les députés s’accordent sur le sujet. Mais faut-il, pour favoriser son renouvellement, aider davantage les propriétaires? Mardi, 73 membres du Grand Conseil ont estimé que oui, 24 ont dit non et 4 se sont abstenus. La motion de Benoît Glasson (plr, Sorens) et Dominique Zamofing (centre, Posieux), intitulée «Entretien des forêts par une exploitation respectueuse», a ainsi été validée. Contre l’avis du gouvernement, les subventions augmenteront de 850 000 fr.

«On ne va quand même pas subventionner le privé.» Telle a été la première…