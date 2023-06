Sébastien Haller, héros envers et contre tout

Coup de plume

PAR GLENN RAY

FOOTBALL. Samedi 27 mai 2023, Signal Iduna Park. 19e minute de jeu entre le Borussia Dortmund et Mayence. En course pour un premier titre de champion d’Allemagne depuis onze ans, les locaux ont l’occasion d’égaliser sur penalty. Sébastien Haller s’avance, frappe et voit son tir repoussé par le portier. Un moment-clé dans la course au Meisterschale, puisque les Schwarz-Gelbeet leur attaquant se réveilleront trop tard pour éviter un match nul fatal. Trop tard pour empêcher un 33e sacre du Bayern Munich, arraché à la dernière minute sur la pelouse de Cologne.

L’essentiel est pourtant ailleurs pour Sébastien Haller. A qui un cancer des testicules avait été diagnostiqué au mois de juillet dernier, quelques jours après sa signature à Dortmund. Eloigné des terrains…