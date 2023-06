Science grand format

FRANCE 5, JEUDI, À 21 H

Expédition arctique, au cœur du réchauffement climatique

Le Polarstern, un brise-glace de recherche allemand, prend la direction du pôle nord dans le cadre d’une expédition scientifique internationale sans précédent. Dotée d’un budget de 140 millions d’euros, avec 20 pays engagés et 70 instituts de recherche, celleci réunit 300 personnes qui cherchent à comprendre l’impact de l’homme sur la planète. En effet, la banquise arctique a perdu 30% de sa superficie depuis les années 1980, c’est un indicateur évident du réchauffement climatique. Afin d’obtenir des mesures précises, l’équipe internationale de la mission Mosaic va étudier in situ la structure de la banquise et son évolution sur une année, sa biodiversité et son rôle de climatiseur à l’échelle planétaire. ■