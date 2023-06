Sept nouvelles recrues pour le FC Bulle

FOOTBALL. Le FC Bulle a annoncé lundi l’arrivée de sept nouveaux éléments pour son contingent 2023-2024: Alexis Gapany (gardien, 17 ans, Team AFF), Maxime Parisod (défenseur, 20 ans, La Sarraz-Eclépens), Dylan Tutonda (milieu, 19 ans, Team Vaud M21), Jorge Filipe Oliveira Borges (milieu, 24 ans, Monthey), Noussayr Batbout (attaquant, 22 ans, Lugano M21), Loan Bueche (attaquant, 23 ans, Echallens) et Yaël Yohans (attaquant, 23 ans, La Tour/Le Pâquier).

«On n’avait pas vraiment une défense de fer l’an passé. On a donc souhaité se renforcer dans ce secteur, réagit Steve Guillod, le directeur sportif bullois. Avec tous les départs, on n’avait pas trop le choix non plus de recruter en attaque. Enfin, nos transferts sont jeunes et à fort potentiel. Cette politique nous réussit jusqu’à…