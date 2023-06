Si proche, si loin

BANDE DESSINÉE

Rodolphe et Patrice Le Sourd

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE, T. I, D’APRÈS JULES VERNE

Delcourt

On pense tout connaître de la planète bleue, ses sursauts, ses colères et sa résilience jusqu’à l’épuisement. On l’explore et la cartographie, au millimètre. Si sa surface n’a plus de secret, ce n’est pas le cas de son sous-sol. A quoi ressemble le centre de la Terre? Jules Verne avait invité à ce voyage en 1864, entre imaginaire scientifique et aventure. Plus d’un siècle et demi après sa première parution, le roman de l’un des auteurs fran- çais les plus traduits au monde continue d’inspirer. Rodolphe (scénario) et Patrice Le Sourd (dessin) en proposent une belle version animalière pour tous les âges, en deux tomes.

Après avoir réalisé La ferme des animaux selon George Orwell, le…