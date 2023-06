Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 10

Comment la Suisse met au pas les militants du climat

Face à l’urgence climatique, jeunes et moins jeunes font de la désobéissance civile non violente pour alerter le public et les autorités. Amendes, arrestations, gardes à vue, procès, ils sont confrontés à la répression policière et à l’appareil judiciaire, souvent pour la première fois. C’est le prix à payer de leur engagement. Epuisés, intimidés, certains doivent abandonner la résistance civile. D’autres se radicalisent. La tension est vive. ■