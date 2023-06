Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 05

Qui veut diriger ma commune

Diriger une commune? Devenir maire ou syndic? Vous n’y pensez pas! Le job est frustrant, de longues heures de travail le soir et sur le temps libre, payé au lancepierre. Conséquences: les démissions se succèdent et certains cantons manquent cruellement de personnel communal.

Au secours des parents dépassés

Souvent divorcés, jonglant avec le travail et le ménage, il arrive que les parents ne s’en sortent plus avec leurs enfants. L’équilibre et le bien-être familial sont menacés. Seule solution: faire appel à l’assistance parentale avant que les choses n’empirent. ■