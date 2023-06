Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 05

Hackers, comment ils violent notre intimité

Dans un reportage percutant de Sabine Pirolt et Matteo Born, nous plongeons dans le monde des hackers et leur capacité à violer notre intimité. Il y a deux ans, la petite ville de Rolle a été confrontée à une demande de rançon effrayante, lorsque des hackers ont piraté ses ordinateurs. Les conséquences ont été dévastatrices: des courriers confidentiels, des informations fiscales et les données personnelles de 5000 habitants ont été exposés au grand jour. Cette attaque a marqué un tournant, soulignant que désormais personne n’est à l’abri. Les cabinets médicaux, les hôpitaux et les données financières sont vulnérables, permettant aux cyberpirates de piller nos secrets les plus intimes et de les exposer au monde. Même les…