Théo Golliard, une confiance et un appétit de champion

A 20 ans, Théo Golliard lance officiellement sa carrière de footballeur professionnel à Young Boys.

Rencontre avec l’ambitieux milieu vuadensois avant ses débuts en amical ce vendredi.

Trois autres Gruériens représenteront la région au sein de la relève du club bernois.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Arrosée et fraîchement tondue, la pelouse de l’Allmend n’a rien à envier au gazon synthétique de l’attenant Stade du Wankdorf. Au centre du terrain annexe ce matin-là, vingt joueurs et deux gardiens réunis autour de leur entraîneur, Raphaël Wicky. Sur la touche, les anciens internationaux suisses Stéphane Chapuisat, Christoph Spycher et Steve von Bergen, désormais dirigeants bernois, observent le retour aux affaires de Young Boys (YB).

Cette séance axée sur la technique et les courses est…