Toujours soigner les miliciens

La Fédération des sapeurs-pompiers de la Veveyse n’est plus. Jeudi soir à Grattavache, ses membres ont voté sa dissolution à l’unanimité. «Elle n’a plus lieu d’être en raison de la création de l’association Secours Sud fribourgeois», explique le président Morgan Grandjean. Lors de cette assemblée, ce dernier a confirmé la confiance placée en cette nouvelle entité et aux gens qui la dirigent. Il a profité de cette soirée pour leur rappeler de toujours conserver une proximité avec les miliciens. Des gens qui doivent «toujours rester au centre des préoccupations». Le Veveysan a complété: «Il faut les soigner et les encourager. S’ils sont présents, c’est que l’environnement est familial. Trop de formel n’encouragerait pas les pompiers à continuer. Il faut conserver un certain état d’esprit.»…