Tribune libre

Où me suis-je trompé?

A propos d’actions contre le réchauffement climatique.

Récemment, des manifestants ont bloqué une autoroute à Zurich et se sont collés au macadam. Greta Thunberg a brandi une pancarte avec d’autres grévistes et a été couverte par nos médias suisses.

De mon côté, j’étais fatigué d’écrire des centaines de fois et de demander leur soutien et j’ai fait ma propre forme de protestation. J’ai demandé aux écoles pourquoi elles avaient bloqué mon cours pour enseigner les énergies renouvelables il y a cinq ans. J’ai demandé aux responsables gouvernementaux pourquoi ils ne soutenaient pas mes projets d’installation de panneaux solaires et d’électrification d’une entreprise de construction métallique. J’ai demandé pourquoi le réseau de recharge est tant négligé en Suisse…