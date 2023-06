NATATION. Les championnats romands d’été Open et jeunes avaient lieu ce week-end à Lausanne. Le Vuadensois Lucien Hemmer (Vevey Natation) y a décroché l’argent sur 200 mètres brasse ainsi que le bronze sur 50 m et 100 m, même style. La Gumefensoise Marion Barras (Sporting Bulle Natation) a pris la troisième place du 100 mètres brasse (13-14 ans). Son camarade de club Fabio Dos Santos a fait aussi bien sur le 200 m brasse en 14 ans et moins.