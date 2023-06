Une forêt en profonde mutation

SYLVICULTURE. Le Service des forêts et de la nature (SFN) constate que la population lui signale de plus en plus souvent des groupes d’arbres en dépérissement. Dans un communiqué, il dit «comprendre cette réaction et les attentes qui en émanent: intervention rapide, nettoyage et remplacement». Mais faire la course à chaque arbre mort n’est pas une stratégie efficace. Et le SFN n’en aurait de toute façon pas les moyens. Jeudi, il a présenté un plan d’action pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique.

«C’est dans la jeune forêt que nos interventions ont le plus d’impact: c’est ici que le forestier peut augmenter la diversité des essences et la capacité d’adaptation de la forêt.» Afin de garantir les fonctions environnementales, sociales et économiques de la forêt…