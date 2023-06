Une grande fête digne d’un 125e anniversaire

De ce jeudi à samedi, la FSG Châtel-Saint-Denis fête ses 125 ans. La société de gymnastique veveysanne compte marquer le coup et espère 1500 visiteurs à l’Univers@lle.

VALENTIN THIÉRY

GYMNASTIQUE. «Avec cette fête, on veut montrer qu’on est toujours là et qu’on est motivés! Peu de structures peuvent se vanter d’être comme la nôtre.» Alicia Millasson déborde d’enthousiasme au moment d’évoquer les 125 ans de la société de gym châteloise La Persévérance. La responsable technique du club et ses camarades du comité d’organisation ont prévu trois jours de célébrations à partir de ce jeudi. Un gros week-end à l’Univers@lle pour se rassembler, se souvenir et discuter.

Se rassembler autour d’un match aux cartes, des spectacles de gym ou pendant la Course des hameaux, de retour pour l’occasion. Se…