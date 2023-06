Une journée consacrée à la santé mentale

BULLE. L’association ProSam, qui a pour but de promouvoir la santé mentale en Suisse romande par le partage d’expérience, la vulgarisation d’informations et la communication, organise samedi sa première exposition. Celle-ci se déroulera à l’Hôtel de Ville de Bulle. L’ouverture de l’espace d’exposition est prévue à 13 h 30. A 15 h et à 18 h 30, des performances artistiques du groupe de danse krump Infinite Fam et de l’illustrateur Fabian Branas sont agendées. A 16 h 30, le court métrage L’aurore d’un espoir sera projeté. Il s’agit d’un récit inspiré d’une histoire vraie, dont une partie des scènes a été tournée au Collègue du sud. Une table ronde suivra à 17 h. Elle sera animée par Laurent Holzer (pédopsychiatre), Nathalie Déchanez (maître d’enseignement à la HES de Fribourg), Tiffany…