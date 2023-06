Une nouvelle balade gourmande

CHÂTEL-SAINT-DENIS. Une nouvelle manifestation attend les habitants de la Veveyse et des environs le 9 septembre prochain. La Confrérie des Verres solidaires lance sa première marche gourmande de la bénichon. Un parcours de 10,7 km traversera les communes de Châtel-Saint-Denis, Attalens et Remaufens. Les participants pourront déguster lors de sept haltes le menu traditionnel de la bénichon concocté par des restaurateurs de la région, communiquent les organisateurs. A l’arrivée, à la halle triple du Lussy, un marché des artisans, des animations musicales et une soupe de chalet les attendront.

Depuis sa création en 1999, la confrérie a mis sur pied 15 éditions de la Fête de la musique à Châtel-Saint-Denis et trois éditions de la Solidair’night. La lourde charge organisationnelle, puis la…