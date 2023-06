Une seule société pour les médias de Saint-Paul

Les journaux La Gruyère, Le Messager, La Liberté et La Broye Hebdo appartiennent tous au Groupe Saint-Paul. Dès le 1er juillet, ils seront réunis au sein de la société St-Paul Médias SA.

XAVIER SCHALLER

PRESSE. Annoncée il y a une année et demie (La Gruyère du 21 septembre 2021), la fusion des sociétés de médias du Groupe Saint-Paul sera effective au 1er juillet. La nouvelle société St-Paul Médias SA comptera 190 collaborateurs, dans les rédactions et au département marketing (régie publicitaire, service lecteurs et distribution). Son actionnariat sera réparti entre la Congrégation des sœurs de Saint-Paul, qui reste majoritaire, et Sofripa, la société créée par la BCF et Groupe E quand ils sont entrés dans le capital de La Liberté en 2015. Le directeur et éditeur de la nouvelle entité,…