LES PACCOTS. Les Paccots et La Veveyse Tourisme proposent les 22 juillet et 19 août une randonnée au Niremont pour admirer le lever du soleil. Le rendez-vous est donné à Rathvel et la montée jusqu’au sommet veveysan s’effectuera avec un accompagnateur en montagne. La balade aller-retour durera environ deux heures. Un petit-déjeuner attendra les participants à la buvette de Rathvel, au retour. Informations et inscriptions: 021 948 84 56 ou www.les-paccots.ch.