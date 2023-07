RTS1, MARDI À 20 H 05

Melon: les secrets de son parfum

Il a la couleur et la saveur de l’été: le melon de Cavaillon, que l’on aime juteux, tendre et parfumé. Dans le sud de la France, les semenciers travaillent avec patience et passion pour ajuster son goût aux attentes des consommateurs. Des attentes qui évoluent avec le temps: les jeunes générations le préfèrent ainsi plus sucré que les plus âgés. A bon entendeur vous emmène sur les traces de ce fruit de saison, avec quelques clés pour vous aider à bien le choisir. ■