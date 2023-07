Combiner transports publics et vélo

FRIBOURG. Frimobil, la communauté tarifaire intégrale fribourgeoise, lance un abonnement Fribomil et PubliBike combinés comme projet pilote dans l’agglomération de Fribourg. Cela pour 5 francs de plus que l’abonnement mensuel Frimobil standard. Cette nouvelle offre, disponible en abonnement 2e classe adulte, jeune (16-25 ans) ou senior, sera proposée à la vente dès le 1er août et valable du 14 août 2023 au 29 juillet 2024. Les personnes intéressées sont invitées à se rendre sur les webshops et aux points de vente des TPF, des CFF ou encore du BLS. Pour les personnes ne possédant pas de carte SwissPass, en cas de premier achat, elles devront présenter leur pièce d’identité et apporter une photo passeport. Pour rappel, le rôle de Frimobil est d’harmoniser les tarifs entre les différentes…