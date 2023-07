Du nouveau pour les clubs régionaux

FOOTBALL

L’Association fribourgeoise de football a dévoilé cette semaine la composition des groupes de 2e ligue interrégionale pour la saison 2023-2024. Après s’être mesurés aux formations bernoises et jurassiennes, Romont, Châtel-Saint-Denis et La Tour/Le Pâquier batailleront dans un groupe 1 à forte connotation valdo-genevoise, en compagnie de Farvagny/Ogoz. Dernier représentant fribourgeois et néo-promu, Ueberstorf jouera dans le groupe 2. Le premier match de championnat est agendé au week-end du 19-20 août.