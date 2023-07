VTT

Les gros rouleurs vont être servis

La 3e édition de la Summer Bike Marathon aura lieu ce week-end. Pour la première fois au programme du Bike Marathons Classics, le parcours partira de Château-d’Œx et se poursuivra dans les paysages du Pays-d’Enhaut. Au menu de l’épreuve reine, 80 kilomètres et un dénivelé positif de 3400 mètres. Des tracés adaptés seront proposés aux enfants samedi dès 13 h 30. Les adultes s’élanceront dimanche dès 7 h. Parmi les 500 coureurs annoncés, le tenant du titre Martin Fanger, ou encore Stefanie Zahno et Hansueli Stauffer, leaders de leur classement général de la compétition et récents vainqueurs de la BerGiBike, à Bulle. Les inscriptions seront encore possibles jusqu’à une heure avant le départ de chaque course.

