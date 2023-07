Fidèles et moines ensemble sur les stalles d’Hauterive

Dès la fin des travaux, en 2025, les stalles de l’abbaye cistercienne d’Hauterive seront ouvertes aux fidèles. Un cap historique pour un projet qui «marque une étape dans la façon dont les chrétiens célèbrent le Christ».

MAGALIE GOUMAZ

RÉNOVATION. Les messes et les différents offices quotidiens à l’abbaye d’Hauterive ne seront plus ce qu’ils étaient avant le début des travaux de rénovation, lancés il y a deux ans. Un nouvel espace liturgique a été conçu pour permettre aux moines de quitter leurs stalles afin de se rapprocher des fidèles. «Nous serons assis avec eux, comme des baptisés, et prendrons conscience ensemble du mystère de la liturgie», explique Dom Marc de Pothuau, père abbé d’Hauterive.

Les changements prévus seront mis à l’enquête publique ce vendredi. Ils ont été…