Gaëlle Thalmann, un Mondial en guise d’adieux

La Coupe du monde de football débute ce jeudi matin en Nouvelle-Zélande et en Australie.

La Suisse de la Bulloise Gaëlle Thalmann entame son tournoi ce vendredi (7 h) contre les Philippines.

Interview de la gardienne qui va disputer sa dernière grande compétition avant de ranger ses gants.

VALENTIN THIÉRY

FOOTBALL. Gaëlle Thalmann va commencer l’écriture de l’ultime chapitre de sa riche carrière. Ce sera vendredi face aux Philippines (7 h). Elle et la Suisse lanceront alors leur Coupe du monde 2023 organisée en Nouvelle-Zélande et en Australie, visant au moins à s’extirper d’un groupe A complété par la Norvège et la Nouvelle-Zélande. La fin de la compétition sonnera la fin de parcours de la footballeuse bulloise, celle-ci ayant annoncé sa retraite au début du mois de juillet. Au moment de…