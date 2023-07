RTS2, MERCREDI À 20 H 05

Jardin scolaire

Histoire(s) de jardins s’intéresse cette semaine à l’éveil et à la formation des enfants au jardinage. Nous accompagnons des écoliers dans leur classe de jardinage. Sous la direction de Bernadette Brander, la jardinière de l’école, les enfants plantent des haricots, récoltent des pommes de terre et désherbent leurs plates-bandes. Certaines tâches sont plus appréciées que d’autres. Joie et fierté sont au programme quand il s’agit de rapporter sa récolte à la maison ou de la vendre au marché de l’école. Cette initiative a fait l’objet de réserves au début, mais fait l’unanimité à présent. Prendre conscience du cycle des saisons, de l’importance de la biodiversité, respecter la nature et même motiver les enfants à manger des légumes, les bénéfices…