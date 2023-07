Hugo et ses sombres visions

En parallèle à son œuvre littéraire, Victor Hugo a laissé des milliers de dessins, d’une puissance extraordinaire. Suite de notre série d’été consacrée aux versants méconnus d’artistes célèbres.

ERIC BULLIARD

Il aurait pu se contenter d’écrire quelques chefsd’œuvre: Les misérables, Notre-Dame de Paris et Les contemplations suffisent à remplir une vie d’écrivain. Au final, Victor Hugo aura publié neuf romans, une douzaine de pièces de théâtre, une vingtaine de recueils de poèmes… En parallèle, il a mené une carrière politique et a livré des combats qui l’ont condamné à l’exil. Tout cela ne lui suffisait pas: en une quarantaine d’années, cet ogre de génie a encore réalisé 3000 à 4000 dessins et lavis, de la caricature légère aux paysages sublimes, en passant par l’engagement rageur.

