COURSE À PIED. Samedi en Valais, Jérémy Schouwey a fini au pied du podium sur le Tour des alpages. L’athlète du CS Broc a bouclé 16,7 km et 633 m de dénivelé positif en 1 h 09. A Anzère, le Gruérien a fini à plus de trois minutes du vainqueur belge Maximilien Drion du Chapois.